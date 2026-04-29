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Londra 11:06
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8669. Supporto stimato a 0,8661. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8677.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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