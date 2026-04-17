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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,1%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8717. Rischio di discesa fino a 0,8697 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8737.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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