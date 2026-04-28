Milano 12:16
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:16
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8651, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8671. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8645.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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