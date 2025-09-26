Milano 13:18
42.430 +0,44%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:18
9.250 +0,39%
Francoforte 13:18
23.601 +0,28%

Auto1, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Auto1, scendono le quotazioni a Francoforte
Pressione su Auto1, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.
Condividi
```