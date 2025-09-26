Francoforte: giornata depressa per Nemetschek

Nemetschek

Germany MDAX

Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 109,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 111,8, mentre il primo supporto è stimato a 107.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)