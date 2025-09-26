Milano 11:18
42.339 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:18
9.256 +0,46%
Francoforte 11:18
23.622 +0,37%

Francoforte: rosso per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Aixtron
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Aixtron, con una flessione dell'1,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,48 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,19. L'equilibrata forza rialzista di Aixtron è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
