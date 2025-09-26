Francoforte: scambi al rialzo per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Scambia in profit il riassicuratore tedesco
, che lievita del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a -0,03% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 526,3 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 533,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 521,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)