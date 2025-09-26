Milano 11:18
Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Scambia in profit il riassicuratore tedesco, che lievita del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a -0,03% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 526,3 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 533,9. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 521,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
