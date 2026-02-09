Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:03
25.317 +0,96%
Dow Jones 18:03
50.145 +0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank
Rialzo marcato per la banca tedesca, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Condividi
```