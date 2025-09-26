Francoforte: si concentrano le vendite su Flatexdegiro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Flatexdegiro
, con una flessione dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Flatexdegiro
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,09 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)