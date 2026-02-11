Francoforte: calo per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Flatexdegiro
, che presenta una flessione del 2,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flatexdegiro
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Flatexdegiro
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,89 Euro e supporto a 38,49. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 41,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)