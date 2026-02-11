Francoforte: calo per Flatexdegiro

Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,89% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,89 Euro e supporto a 38,49. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 41,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)