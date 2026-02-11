Milano 13:15
Francoforte: calo per Flatexdegiro

Francoforte: calo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Flatexdegiro, che presenta una flessione del 2,89% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flatexdegiro, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Flatexdegiro moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 39,89 Euro e supporto a 38,49. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 41,29.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
