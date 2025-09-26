Milano 13:21
42.444 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:21
9.250 +0,39%
Francoforte 13:21
23.609 +0,32%

Madrid: calo per Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Aena
Seduta in ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che mostra un decremento del 2,02%.
Condividi
```