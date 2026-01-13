Madrid: performance negativa per Aena

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo
, che presenta una flessione dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Aena
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a +0,03% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo di Aena
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,11 Euro e primo supporto individuato a 24,52. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)