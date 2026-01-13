Milano 14:19
45.695 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:19
10.140 0,00%
Francoforte 14:19
25.436 +0,12%

Madrid: performance negativa per Aena

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per Aena
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che presenta una flessione dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Aena mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,52%, rispetto a +0,03% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo di Aena classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,11 Euro e primo supporto individuato a 24,52. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```