Milano 13:22
42.444 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:22
9.250 +0,39%
Francoforte 13:22
23.608 +0,31%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,6 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,6 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,6 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```