Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:58
24.462 +0,27%
Dow Jones 18:58
46.284 +0,73%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: calo per Enphase Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia energetica americana, che tratta con una perdita del 2,75%.

Lo scenario su base settimanale di Enphase Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Enphase Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,84 USD. Primo supporto visto a 35,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 34,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
