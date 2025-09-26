Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:58
24.462 +0,27%
Dow Jones 18:58
46.284 +0,73%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: Ford Motor, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Ford Motor, quotazioni alle stelle
Seduta decisamente positiva per il principale produttore di automobili al mondo, che tratta in rialzo del 5,75%.
Condividi
```