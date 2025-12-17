Ford cancella un contratto da 9,6 trilioni di won con LG Electronics

Ford Motor

(Teleborsa) - Il produttore di auto americanoha annullato un contratto di fornitura di batterie per veicoli elettrici del valore di 9,6 trilioni di won (circa 7,2 miliardi di dollari)con LG Electronics. Lo ha annunciato la società coreana.Il contratto, originariamente stipulato nel 2024, è stato risolto a causa della decisione di Ford di interrompere la produzione di alcuni modelli di veicoli elettrici.Secondo LG Energy Solution, la cancellazione è dovuta ai recenti cambiamenti politici e alle variazioni nelle previsioni della domanda di veicoli elettrici, che hanno spinto Ford a riconsiderare i suoi piani di produzione di veicoli elettrici.