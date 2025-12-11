Ford scioglie la joint venture USA sulle batterie con SK

Ford Motor

(Teleborsa) -e la sudcoreana SK Innovation hanno deciso di sciogliere la loro joint venture statunitense per la produzione di batterie, con l’obiettivo di gestire in modo indipendente gli impianti., assumerà il controllo del sito BlueOval SK in Tennessee, mentre Ford gestirà direttamente la fabbrica in Kentucky.La separazione dovrebbe essere completata, previa approvazione delle autorità competenti.La decisione arriva in un momento difficile per Ford, alle prese con perdite nel business dei veicoli elettrici e con un’adozione dell’EV più lenta del previsto. Le recenti politiche statunitensi, tra cui l’eliminazione degli incentivi all’acquisto di auto elettriche e l’allentamento degli standard su consumi ed emissioni, hanno reso più complesso il passaggio dai motori a combustione.Nonostante la separazione, SK On ha confermato l’intenzione di mantenere una collaborazione con Ford, focalizzata sullo stabilimento del Tennessee, puntando a maggiore produttività e flessibilità operativa.