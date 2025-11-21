Milano 17:35
Ford conferma la guidance 2025 nonostante l’incendio nello stabilimento Novelis
(Teleborsa) - Ford Motor Company ha ribadito oggi la propria guidance per l’intero 2025, indicando un adjusted EBIT compreso tra 6 e 6,5 miliardi di dollari e un free cash flow rettificato tra 2 e 3 miliardi di dollari, nonostante l’incendio che il 20 novembre ha colpito il sito di produzione di alluminio Novelis a Oswego. La società sottolinea che le stime restano invariate grazie alla rapida stabilizzazione dell’impianto e alla continuità delle forniture.

Secondo l’aggiornamento congiunto diffuso da Ford e Novelis, il rogo nello stabilimento Novelis è stato prontamente contenuto e la struttura è stata evacuata in sicurezza, senza feriti tra dipendenti, appaltatori o primi soccorritori. Già dalla mattina successiva, le operazioni del laminatoio a freddo e del reparto di trattamento termico sono tornate operative e lo stabilimento ha ripreso la spedizione di materiale finito verso Ford.

Per limitare ulteriori impatti sulla catena di approvvigionamento, Novelis continuerà a utilizzare fonti alternative, incluse la propria rete globale di impianti e partner del settore. L’azienda ha inoltre confermato il proprio impegno a rafforzare la supply chain dell’alluminio negli Stati Uniti attraverso la costruzione di un nuovo stabilimento a Bay Minette, Alabama, il cui avvio è previsto nella seconda metà del 2026.

Ford e Novelis hanno sottolineato che continueranno a fornire aggiornamenti man mano che saranno disponibili nuove informazioni.
