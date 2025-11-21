Ford conferma la guidance 2025 nonostante l’incendio nello stabilimento Novelis

Ford Motor Company

(Teleborsa) -ha ribadito oggi la propriaper l’intero 2025, indicando un adjusted EBIT compreso tra 6 e 6,5 miliardi di dollari e un free cash flow rettificato tra 2 e 3 miliardi di dollari, nonostante l’che ilha colpito il sito di produzione di alluminio. La società sottolinea che le stime restano invariate grazie alla rapida stabilizzazione dell’impianto e alla continuità delle forniture.Secondo l’aggiornamento congiunto diffuso da Ford e Novelis, ilnello stabilimento Novelis è stato prontamente contenuto e la struttura è stata evacuata in sicurezza, senza feriti tra dipendenti, appaltatori o primi soccorritori. Già dalla mattina successiva, le operazioni del laminatoio a freddo e del reparto di trattamento termico sono tornate operative e lo stabilimento ha ripreso la spedizione di materiale finito verso Ford.Per limitare ulteriori impatti sulla, Novelis continuerà a utilizzare fonti alternative, incluse la propria rete globale di impianti e partner del settore. L’azienda ha inoltre confermato il proprio impegno a rafforzare la supply chain dell’alluminio negli Stati Uniti attraverso la costruzione di un nuovo stabilimento a, Alabama, il cui avvio è previsto nella seconda metà del 2026.Ford e Novelis hanno sottolineato che continueranno a fornireman mano che saranno disponibili nuove informazioni.