New York: risultato positivo per Intel

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale produttore di chip, che avanza bene del 3,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intel rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo del colosso dei semiconduttori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 35,74 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 34,64. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,84.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
