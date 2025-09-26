New York: risultato positivo per Intel

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,75%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 35,74 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 34,64. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,84.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)