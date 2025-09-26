New York: scambi al rialzo per Charter Communications

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi di comunicazione a banda larga
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Charter Communications
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Charter Communications
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 279,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 273,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 285,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)