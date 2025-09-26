Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 20:43
24.503 +0,43%
Dow Jones 20:43
46.323 +0,82%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: scambi al rialzo per Charter Communications

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Charter Communications
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi di comunicazione a banda larga, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,64%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Charter Communications più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Charter Communications è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 279,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 273,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 285,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```