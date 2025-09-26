Milano 14:19
42.569 +0,77%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 14:19
9.262 +0,52%
Francoforte 14:19
23.678 +0,61%

NEXTCHEM (MAIRE), intesa con Siemens Energy per celle a combustibile a metanolo per settore marittimo

Economia, Finanza, Sostenibilità
NEXTCHEM (MAIRE), intesa con Siemens Energy per celle a combustibile a metanolo per settore marittimo
(Teleborsa) - NEXTCHEM, controllata di MAIRE, e Siemens Energy hanno firmato un Memorandum of Understanding per cooperare allo sviluppo e alla commercializzazione di una innovativa cella a combustibile a metanolo ad alta temperatura, basata su una soluzione modulare di nuova concezione.

L’attenzione iniziale sarà rivolta al segmento di mercato degli yacht di alta gamma, considerato il mercato di riferimento per la prima adozione, per poi estendersi anche oltre il settore marittimo.

NEXTCHEM si concentrerà sulla progettazione e fornitura dell’innovativo modulo ad alta efficienza della cella a combustibile a metanolo, mentre Siemens Energy metterà a frutto la propria esperienza nell’integrazione con i sistemi di bordo, nella completa elettrificazione e nella gestione dell’energia, con l’obiettivo di offrire una soluzione completa ai cantieri navali e agli armatori.

La cella a combustibile riconvertirà il metanolo a basse emissioni di carbonio in idrogeno per la generazione di energia a bordo, consentendo così operazioni a emissioni nette zero dell’imbarcazione sia all’ancora che durante la navigazione. Questa soluzione permetterà di sostituire l’utilizzo di quantità significative di gasolio per uso marittimo, evitando così anche le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo, sottoposte a rigida regolamentazione.

La prima installazione su scala industriale di questo sistema innovativo è già in fase di definizione e verrà montata su uno yacht di alta gamma a emissioni nette zero attualmente in costruzione.

Oltre al segmento degli yacht, il nuovo modulo di cella a combustibile a metanolo, sarà in grado di servire molte altre applicazioni e mercati, come la generazione di energia stazionaria a emissioni nette zero, incluse le funzioni di back-up e carico di base per data center e processi industriali, nonché installazioni remote e non connesse alla rete.
Condividi
```