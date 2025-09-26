NEXTCHEM (MAIRE), intesa con Siemens Energy per celle a combustibile a metanolo per settore marittimo

(Teleborsa) - NEXTCHEM
, controllata di MAIRE
, e Siemens Energy
hanno firmato un Memorandum of Understanding per cooperare allo sviluppo e alla commercializzazione di una innovativa cella a combustibile a metanolo
ad alta temperatura, basata su una soluzione modulare di nuova concezione.
L’attenzione iniziale sarà rivolta al segmento di mercato degli yacht di alta gamma
, considerato il mercato di riferimento per la prima adozione, per poi estendersi anche oltre il settore marittimo
.
NEXTCHEM si concentrerà sulla progettazione e fornitura
dell’innovativo modulo ad alta efficienza della cella a combustibile a metanolo, mentre Siemens Energy metterà a frutto la propria esperienza nell’integrazione con i sistemi di bordo, nella completa elettrificazione e nella gestione dell’energia, con l’obiettivo di offrire una soluzione completa ai cantieri navali e agli armatori
.
La cella a combustibile riconvertirà il metanolo
a basse emissioni di carbonio in idrogeno
per la generazione di energia a bordo, consentendo così operazioni a emissioni nette zero
dell’imbarcazione sia all’ancora che durante la navigazione. Questa soluzione permetterà di sostituire l’utilizzo di quantità significative di gasolio per uso marittimo
, evitando così anche le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo, sottoposte a rigida regolamentazione.
La prima installazione su scala industriale
di questo sistema innovativo è già in fase di definizione e verrà montata su uno yacht di alta gamma a emissioni nette zero attualmente in costruzione.
Oltre al segmento degli yacht, il nuovo modulo di cella a combustibile a metanolo, sarà in grado di servire molte altre applicazioni e mercati
, come la generazione di energia stazionaria a emissioni nette zero, incluse le funzioni di back-up e carico di base per data center e processi industriali, nonché installazioni remote e non connesse alla rete.