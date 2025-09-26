NEXTCHEM (MAIRE), intesa con Siemens Energy per celle a combustibile a metanolo per settore marittimo

MAIRE

Siemens Energy

(Teleborsa) -, controllata di, ehanno firmato un Memorandum of Understanding per cooperare allo sviluppo e alla commercializzazione di una innovativaad alta temperatura, basata su una soluzione modulare di nuova concezione.L’attenzione iniziale sarà rivolta al segmento di mercato degli, considerato il mercato di riferimento per la prima adozione, per poi estendersi ancheNEXTCHEM si concentrerà sulladell’innovativo modulo ad alta efficienza della cella a combustibile a metanolo, mentre Siemens Energy metterà a frutto la propria esperienza nell’integrazione con i sistemi di bordo, nella completa elettrificazione e nella gestione dell’energia, con l’obiettivo di offrire unaLa cella a combustibilea basse emissioni di carbonio inper la generazione di energia a bordo, consentendo così operazioni adell’imbarcazione sia all’ancora che durante la navigazione. Questa soluzione permetterà di sostituire l’utilizzo di quantità significative di, evitando così anche le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo, sottoposte a rigida regolamentazione.La prima installazione sudi questo sistema innovativo è già in fase di definizione e verrà montata su uno yacht di alta gamma a emissioni nette zero attualmente in costruzione.Oltre al segmento degli yacht, il nuovo modulo di cella a combustibile a metanolo, sarà in grado di servire, come la generazione di energia stazionaria a emissioni nette zero, incluse le funzioni di back-up e carico di base per data center e processi industriali, nonché installazioni remote e non connesse alla rete.