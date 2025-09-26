Per Prometeia l'Italia vive una fase di "equilibrio instabile"

(Teleborsa) - "Dopo un primo semestre 2025 in cui Stati Uniti e Cina, principali attori in tema dazi, hanno mostrato una crescita del Pil più solida delle attese mentre l’Europa è rimasta in affanno, l’incertezza sulle prospettive globali resta elevata
. Il contrasto tra mercati azionari euforici
e indicatori “reali” stabili
riflette la convinzione che l’AI possa innalzare la produttività e generare nuovi cicli di crescita, alimentando però al contempo un rischio “bolla”. Sul fronte geopolitico
, le operazioni militari israeliane a Gaza non hanno ancora prodotto shock macroeconomici globali: i mercati energetici si sono dimostrati resilienti, grazie anche all’abbondante offerta OPEC+ e USA. Tuttavia, il rischio rimane elevato
: un allargamento del conflitto o interruzioni
nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso potrebbero rapidamente spingere al rialzo i prezzi dell’energia
". Questo il quadro tracciato dall'istituto di ricerca Prometeia
.
Negli Stati Uniti
emergono i primi segnali di aumento dei prezzi e un mercato del lavoro più debole, confermando la previsione di rallentamento della crescita
. Prometeia stima una graduale riduzione dei tassi
Fed verso il 2.75%-3% entro l’estate 2026, con dollaro/euro stabile a 1.18.
Anche la Cina
risente della politica commerciale americana: il rallentamento delle esportazioni
verso gli USA è stato in parte compensato da mercati asiatici ed europei, ma la domanda interna resta fragile, con inflazione nulla da mesi. Prometeia prevede quindi il mancato raggiungimento del target di crescita al 5%
nei prossimi anni.
Per l’economia europea
, Prometeia conferma un profilo di graduale ripresa
. "Se la forza dell’euro contribuisce a riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo della Bce e al progressivo recupero del potere d’acquisto delle famiglie, il piano infrastrutturale tedesco e l’aumento delle spese per la difesa annunciato da molti paesi nei mesi estivi non sono stati sufficienti a migliorare la fiducia delle imprese. Riteniamo tuttavia che sosterranno gli investimenti, portandoci a prevedere un ritmo di crescita del Pil poco sopra il +1% per i prossimi tre anni
".
Venendo più in dettaglio all’Italia
, Prometeia sottolinea che il Paese vive una fase di “equilibrio instabile”
, in cui la stabilità politica
offre un ancoraggio temporaneo, che non basta però a compensare la persistente fragilità economica
. "La relativa tranquillità istituzionale, unita ad una politica prudente sui conti pubblici, ha favorito sì il collocamento dei titoli di debito pubblico, anche all’estero, e con spread sul Bund in calo, ma non si è tradotta in una dinamica economica più robusta: la crescita resta contenuta
, frenata da consumi interni deboli – spesa delle famiglie cresciuta solo dello 0.2% nella prima metà dell’anno – e investimenti ancora condizionati dall’incertezza, nonostante il supporto dei fondi del PNRR
. Dopo un primo trimestre positivo, il Pil si è contratto dello 0.1% nel secondo
, riflettendo soprattutto il contraccolpo delle esportazioni
."
I dati congiunturali estivi, elaborati dai modelli di nowcasting di Prometeia, suggeriscono una crescita solo modesta nei prossimi trimestri
(nell’ordine di un paio di decimi di punto percentuale), trainata da manifattura e servizi, a fronte di costruzioni in difficoltà.
E aggiunge, "Sui dazi USA, l’aumento medio al 16.2% (dal 2.2% prevalente nel 2024) potrebbe ridurre il Pil di 0.4-0.5 punti in due anni
, con effetti significativi ma non drammatici grazie alle strategie di adattamento delle imprese
: dalla compressione dei margini, storicamente elevati, alla diversificazione su altri mercati alla scarsa reattività della domanda statunitense verso molte esportazioni italiane, spesso di alta gamma. Tra gli effetti negativi vanno però messi in conto anche quelli derivanti dalla minore crescita USA
e dalla maggiore concorrenza
sui mercati terzi dei paesi più colpiti da queste politiche, Cina e India in testa".
L’altro elemento fondamentale è la prosecuzione dell’attuazione del PNRR
, che, "nonostante la carenza e non omogeneità delle informazioni disponibili, entra nella fase finale con più luci che ombre. Continuiamo a ritenere che si riusciranno a rispettare cronoprogramma e milestone
, dopo una nuova revisione che dovrebbe comportare la possibilità di terminare gli interventi nel 2027 (e forse oltre). Pur con cautela, quest’anno e il prossimo vedranno una accelerazione dei fondi impiegati e, di conseguenza, del sostegno alla domanda finale".
Al netto di un ulteriore peggioramento geopolitico, nei prossimi trimestri Prometeia stima quindi che la crescita del Pil prosegua su ritmi modesti
, compatibili con una crescita annua tra +0.5% quest’anno e +0.7% il prossimo
.
"Metà del contributo positivo arriverà dal PNRR
, mentre la spesa delle famiglie
riprenderà solo lentamente (con modestissima risalita della propensione al consumo) e le esportazioni nette
, da negative nel 2025, tenderanno ad annullarsi successivamente. Un’evoluzione resa sostenibile da condizioni finanziarie ancora accomodanti, con tassi di interesse reali prossimi allo zero
, mentre la politica fiscale resterebbe al più neutrale, mirando al rientro del disavanzo sotto il 3%
, con la prosecuzione del trend crescente di compliance tributaria
, capace di mantenere la pressione fiscale in aumento nonostante alcuni ritocchi al ribasso delle aliquote sui redditi più bassi", conclude l'istituto di ricerca.