Per Prometeia l'Italia vive una fase di "equilibrio instabile"

(Teleborsa) - "Dopo un primo semestre 2025 in cui Stati Uniti e Cina, principali attori in tema dazi, hanno mostrato una crescita del Pil più solida delle attese mentre l’Europa è rimasta in affanno, l’. Il contrasto trariflette la convinzione che l’AI possa innalzare la produttività e generare nuovi cicli di crescita, alimentando però al contempo un rischio “bolla”. Sul fronte, le operazioni militari israeliane a Gaza non hanno ancora prodotto shock macroeconomici globali: i mercati energetici si sono dimostrati resilienti, grazie anche all’abbondante offerta OPEC+ e USA. Tuttavia, il: unnello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso potrebbero rapidamente spingere". Questo il quadro tracciato dall'istituto di ricercaNegliemergono i primi segnali di aumento dei prezzi e un mercato del lavoro più debole, confermando la previsione di. Prometeia stima unaFed verso il 2.75%-3% entro l’estate 2026, con dollaro/euro stabile a 1.18.Anche larisente della politica commerciale americana: ilverso gli USA è stato in parte compensato da mercati asiatici ed europei, ma la domanda interna resta fragile, con inflazione nulla da mesi. Prometeia prevede quindi ilnei prossimi anni.Per l’, Prometeia conferma un profilo di. "Se la forza dell’euro contribuisce a riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo della Bce e al progressivo recupero del potere d’acquisto delle famiglie, il piano infrastrutturale tedesco e l’aumento delle spese per la difesa annunciato da molti paesi nei mesi estivi non sono stati sufficienti a migliorare la fiducia delle imprese. Riteniamo tuttavia che sosterranno gli investimenti, portandoci a prevedere un".Venendo più in dettaglio all’, Prometeia sottolinea che il Paese, in cui laoffre un ancoraggio temporaneo, che non basta però a compensare la persistente. "La relativa tranquillità istituzionale, unita ad una politica prudente sui conti pubblici, ha favorito sì il collocamento dei titoli di debito pubblico, anche all’estero, e con spread sul Bund in calo, ma non si è tradotta in una dinamica economica più robusta: la, frenata da consumi interni deboli – spesa delle famiglie cresciuta solo dello 0.2% nella prima metà dell’anno – e investimenti ancora condizionati dall’incertezza, nonostante il supporto dei. Dopo un primo trimestre positivo, il, riflettendo soprattutto il."I dati congiunturali estivi, elaborati dai modelli di nowcasting di Prometeia, suggeriscono una(nell’ordine di un paio di decimi di punto percentuale), trainata da manifattura e servizi, a fronte di costruzioni in difficoltà.E aggiunge, "Sui dazi USA, l’aumento medio al 16.2% (dal 2.2% prevalente nel 2024) potrebbe, con effetti significativi ma non drammatici grazie alle: dalla compressione dei margini, storicamente elevati, alla diversificazione su altri mercati alla scarsa reattività della domanda statunitense verso molte esportazioni italiane, spesso di alta gamma. Tra gli effetti negativi vanno però messi in conto anche quelli derivanti dallae dallasui mercati terzi dei paesi più colpiti da queste politiche, Cina e India in testa".L’altro elemento fondamentale è la, che, "nonostante la carenza e non omogeneità delle informazioni disponibili, entra nella fase finale con più luci che ombre. Continuiamo a ritenere che si riusciranno a, dopo una nuova revisione che dovrebbe comportare la possibilità di terminare gli interventi nel 2027 (e forse oltre). Pur con cautela, quest’anno e il prossimo vedranno una accelerazione dei fondi impiegati e, di conseguenza, del sostegno alla domanda finale".Al netto di un ulteriore peggioramento geopolitico, nei prossimi trimestri Prometeia stima quindi che la, compatibili con una"Metà del contributo positivo arriverà dal, mentre lariprenderà solo lentamente (con modestissima risalita della propensione al consumo) e le, da negative nel 2025, tenderanno ad annullarsi successivamente. Un’evoluzione resa sostenibile da condizioni finanziarie ancora accomodanti, con, mentre la politica fiscale resterebbe al più neutrale, mirando al, con la prosecuzione del, capace di mantenere la pressione fiscale in aumento nonostante alcuni ritocchi al ribasso delle aliquote sui redditi più bassi", conclude l'istituto di ricerca.