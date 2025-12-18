Mediocredito Centrale e associazioni artigiane acquisiscono BGA e rilanciano Artigiancassa

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale
e AGART
, società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi, hanno annunciato l’acquisizione congiunta dell’intermediario finanziario Backer Generoso Andria
(BGA), rispettivamente con una quota dell’80% e del 20%, dando avvio al progetto strategico di rilancio di Artigiancassa
.
L’operazione, autorizzata dalla Banca d’Italia, rappresenta il passaggio chiave per la costituzione della nuova Artigiancassa, che entrerà a far parte del Gruppo Mediocredito Centrale. A seguito dell’acquisizione, BGA assumerà la denominazione Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese S.p.A., con il ruolo di product factory
dedicata allo sviluppo di soluzioni di accesso al credito e alla gestione di misure agevolate a favore degli artigiani e dei piccoli operatori economici.
Il nuovo modello operativo
punta a combinare la presenza territoriale, attraverso una rete di Artigiancassa Points
, con le soluzioni digitali di finanziamento sviluppate da Mediocredito Centrale, per offrire risposte mirate alle esigenze di un comparto considerato centrale per il sistema produttivo italiano e per il Made in Italy.
Dopo il closing
si è tenuta la prima assemblea dei soci, che ha nominato Leopoldo Facciotti
presidente e definito la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L’operazione è stata assistita, tra gli altri, da Watson Farley & Williams, Prometeia e Legance.