Mediocredito Centrale e associazioni artigiane acquisiscono BGA e rilanciano Artigiancassa

(Teleborsa) -, società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi, hanno annunciato l’acquisizione congiunta dell’intermediario finanziario(BGA), rispettivamente con una quota dell’80% e del 20%, dando avvio al progetto strategico di rilancio diL’operazione, autorizzata dalla Banca d’Italia, rappresenta il passaggio chiave per la costituzione della nuova Artigiancassa, che entrerà a far parte del Gruppo Mediocredito Centrale. A seguito dell’acquisizione, BGA assumerà la denominazione Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese S.p.A., con il ruolo didedicata allo sviluppo di soluzioni di accesso al credito e alla gestione di misure agevolate a favore degli artigiani e dei piccoli operatori economici.Ilpunta a combinare la presenza territoriale, attraverso una rete di, con le soluzioni digitali di finanziamento sviluppate da Mediocredito Centrale, per offrire risposte mirate alle esigenze di un comparto considerato centrale per il sistema produttivo italiano e per il Made in Italy.Dopo ilsi è tenuta la prima assemblea dei soci, che ha nominatopresidente e definito la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L’operazione è stata assistita, tra gli altri, da Watson Farley & Williams, Prometeia e Legance.