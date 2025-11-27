Milano
11:38
43.149
+0,04%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
11:37
9.673
-0,19%
Francoforte
11:37
23.760
+0,14%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 11.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Fatturato industria (MoM) in settembre
Italia, Fatturato industria (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 novembre 2025 - 11.05
Italia,
Fatturato industria in settembre su base mensile (MoM) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,7%.
(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Fatturato industria Italia (MoM) in agosto
Ordini industria Germania (MoM) in settembre
Italia, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Altre notizie
USA, Ordini industria (MoM) in agosto
Italia, Produzione industriale (MoM) in settembre
Italia, Produzione costruzioni (MoM) in settembre
Regno Unito, M4 (MoM) in settembre
Italia, a settembre tornano a crescere su base mensile sia l’indice del fatturato dell’industria che quello dei servizi
Giappone, Produzione industriale (MoM) in settembre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto