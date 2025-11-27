Milano 11:38
Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fatturato industria (MoM) in settembre
Italia, Fatturato industria in settembre su base mensile (MoM) +2,1%, in aumento rispetto al precedente -0,7%.

```