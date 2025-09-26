Milano 17:10
42.624 +0,90%
Nasdaq 17:10
24.355 -0,17%
Dow Jones 17:10
46.097 +0,33%
Londra 17:10
9.277 +0,68%
Francoforte 17:10
23.706 +0,73%

Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano

Performance positiva per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura precedente.
