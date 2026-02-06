Milano 17:07
45.895 +0,17%
Nasdaq 17:07
24.897 +1,42%
Dow Jones 17:07
49.817 +1,86%
Londra 17:07
10.377 +0,65%
Francoforte 17:07
24.715 +0,91%

Piazza Affari: accelera il comparto oil italiano

Giornata brillante per l'indice petrolifero a Milano, che avanza a 22.438,03 punti.
