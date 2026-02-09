Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:00
25.307 +0,92%
Dow Jones 18:00
50.137 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto oil italiano

In lieve calo l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 22.268,02 punti.
