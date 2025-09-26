Milano 15:17
42.560 +0,75%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 15:17
9.266 +0,57%
Francoforte 15:17
23.679 +0,61%

Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 110.278,17 punti, in calo dello 0,96%.
Condividi
```