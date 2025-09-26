PNRR, Alleanza Cooperative: “Risorse da spendere bene, più sostegno a imprese, CER e sanità territoriale"

(Teleborsa) - A meno di un anno dallapossa essere attuato interamente e che le risorse possano essere spese nell’interesse del Paese, sostenendo il sistema economico-produttivo e rafforzando la coesione sociale. Auspichiamo un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle ultime misure.A sottolinearlo sono i presidenti delle Associazioni Cooperative riunite nell’Alleanza delle Cooperative Italiane -Confcooperative;Legacoop;AGCI- in riferimento alla Cabina di Regia del PNRR a Palazzo Chigi."Prendiamo atto di quanto affermato dalin merito alla difficoltà di utilizzo di parti delle risorse su investimenti pubblici per la difficoltà di tradurre i progetti in opere realizzabili in tempi compatibili con il PNRR", aggiungono i. "È quindi fondamentale -sottolineano-rispettando le linee strategiche del Piano: sostenere la crescita del Paese, rafforzare una rete di infrastrutture sociali, in modo particolare al Sud, potenziare i servizi socio sanitari territoriali"."Come cooperative impegnate nella realizzazione di progetti di investimento e di innovazione -osservano- guardiamo con interesse agli incentivi alle imprese, in particolare per il settore agroalimentare ed i relativi contratti di filiera, così come alle misure per il contrasto alla povertà energetica, in coerenza con gli obiettivi del piano sociale per il clima. In particolareInvece di sottrarre il miliardo alle Cer per inserirlo in futuri fondi.Chiediamo di utilizzare quelle risorse per finanziare a tasso agevolato gli investimenti neiin maniera complementare alla parte a fondo perduto. Abbiamo necessità diper aumentare la sicurezza energetica del Paese. Le aree interne su questo ambito sono state penalizzate e ne auspichiamo un maggiore coinvolgimento"."Su un piano più generale- secondo Alleanza delle Cooperative - è necessario assicurare un sostegno alle imprese per gli investimenti in innovazione, produttività e digitalizzazione: la fine dinon può significare l’abbandono del credito di imposta, che va confermato, magari con una misura specifica. Così come di importanza prioritaria, come riconosciuto anche dalla Commissione UE, è il tema della casa, per le difficoltà di accesso all’abitare che riguardano ampie fasce di cittadini: per questo è indispensabile prevedere un intervento a supporto di fondi rotativi al fine di promuovere partnership pubblico-privato per l’edilizia residenziale sociale. Mentre per quel che riguarda gli"."Resta inoltre centrale -secondo Alleanza delle Cooperative- lo sforzo collegiale da compiere per l’attuazione degli obiettivi della, con riferimento al rafforzamento della sanità territoriale e, in particolare, ai servizi di prossimità, a domicilio e di integrazione socio-sanitaria".Per quanto riguarda, infine, la riprogrammazione della missione 7 "Repower EU", che, pur contenendo obiettivi strategici per le imprese e per il Paese ha mostrato evidenti limiti di attuazione, perche vengano mantenute le risorse per sostenere gli investimenti delle imprese in transizione verde ed efficientamento energetico.