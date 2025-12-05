Gestione amministrativa, Anief:“Inoltrato richiesta di proroga su rendicontazione dei progetti Pnrr”

"In questi giorni lasi è occupata più volte di. In particolare, abbiamo inoltrato richiesta di proroga all’motivandola con le inadeguatezze dellaInoltre, abbiamo chiesto sempre all’Unità di Missione unalegati ai progetti a costi standard, per garantire un’uniformità di spesa nel rispetto della circolare MEF che indica quali sono le risorse imputabili al PNRR". Lo ha dichiarato"Contestualmente, abbiamo inviato in questi giorni una segnalazione a Consip volta ad evidenziare i costanti malfunzionamenti di 'Acquisti in Rete' del MEPA, che di fatto impedisce alle scuole di approvvigionarsi nel rispetto del Codice degli Appalti. Insieme ad essa,, in particolare il Capo Dipartimento Nando Minnella, ad avviare un percorso di accompagnamento tra Consip e le scuole, volto a supportare le istituzioni scolastiche nell’avviare procedure negoziate, in virtù di quanto emerso ultimamente sulla qualificazione delle scuole come amministrazioni sub-centrali e quindi della possibilità di gestire in proprio le procedure negoziate fino alla soglia europea.Tutto ciò a supporto dei continui disagi e dei continui adempimenti che vengono posti a carico, in particolare, dei Direttori SGA e degli uffici di segreteria, senza che gli stessi possano vedersi riconosciuto finalmente, stante ad oggi la mancanza di risorse specifiche volte a valorizzare queste figure", conclude Sorrentino.