Salute, Consip aggiudica gara per dispositivi medici alle Case di comunità

(Teleborsa) - Consip ha aggiudicato una gara
strategica per dotare le future 1.430 Case della Comunità Hub
e le altre strutture di prossimità (Spoke, Ospedali di Comunità) delle più moderne tecnologie sanitarie
, in linea con il nuovo modello di assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022 e sostenute dalla Missione 6 "Salute" del PNRR.
Le Case della Comunità – anche attraverso i dispositivi medici individuati da Consip – offriranno servizi ambulatoriali per patologie molto diffuse
(cardiologia, oculistica, pneumologia, diabetologia), assicurando una presa in carico più efficace e integrata dei pazienti e rendendo la sanità più accessibile, efficiente
e vicina ai cittadini.
La gara Consip
ha ad oggetto tecnologie all’avanguardia
: saranno forniti 28.600 dispositivi medici di ultima generazione
, tra cui dermatoscopi, elettrocardiografi, ecografi, monitor defibrillatori, spirometri, OCT e retinoscopi, per rispondere ai bisogni principali delle strutture e garantire diagnosi e cure tempestive.
Le nuove dotazioni garantiranno oltre 15 milioni di prestazioni all’anno
in cardiologia, oculistica, pneumologia e dermatologia e almeno 10 milioni di prelievi annui
per esami della coagulazione, ematologia, chimica clinica e immunochimica, con un impatto significativo sul potenziamento dell’assistenza medica territoriale.
Il contratto, suddiviso in 11 lotti merceologici
, consentirà di acquistare in modo semplice e digitale
, scegliendo tra una ampia gamma di dispositivi di alta qualità: i primi lotti sono già disponibili, gli altri lo saranno entro la fine dell’anno. La disponibilità di più fornitori
per ciascun lotto permetterà a ogni struttura di selezionare le soluzioni più adatte
alle proprie esigenze, garantendo la più efficace erogazione dei servizi sanitari ai cittadini.
La nuova iniziativa Consip, rientrante nelle gare funzionali alla realizzazione del PNRR
, rappresenta un sostegno concreto verso una sanità più moderna, efficiente e vicina alle persone, contribuendo ad un nuovo modello di assistenza territoriale.