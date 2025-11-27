Consiglio UE approva revisione PNRR. Meloni: "Conferma credibilità Governo"

(Teleborsa) -definitivo alla, redatto in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione "NextGenEU: the road to 2026", in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti. La revisione che mantiene, aprendo al pagamento dell'ottava tranche di 12,8 miliardi di euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse ricevute sinora dal nostro Paese.Il via libera del Consiglio - ha commentato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue- "rappresenta untra Commissione e autorità italiane", commenta ."L’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del PNRR italiano conferma ancora una volta ilnell’attuazione del Piano", ha affermato la, aggiungendo "questo risultatoe dimostra come l’Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell’economia"."Nei prossimi giorni ci aspettiamo dalla Commissione europea il, pari adi euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse complessivamente ricevute dall’Italia. Contiamo, inoltre, di presentarela richiesta di pagamento delladel Piano", ha concluso la Premier.Per il il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, "la revisione ci consegna une focalizzato sulla, rafforzando l’efficacia operativa degli interventi e il loro allineamento con gli obiettivi europei".Foti ha voluto anche ricordare che, grazie al PNRR, "è stato avviato un processo di" e che "lae introduce interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione"."Il PNRR si confermainnovazione che, grazie alla revisione del Piano, continuerà a produrre effetti positivi anche oltre il 2026 attraverso, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea". Tra le principali novità figurano infatti nuovi strumenti finanziari pensatie sostenere ulteriormente la crescita, potenziando interventi a favore del tessuto produttivo, delle infrastrutture e del diritto allo studio. La revisione introduce, inoltre, una nuova riforma che, tramite una pianificazione triennale, garantirà maggiore prevedibilità e stabilità aiLa revisione include anche ilper sostenere gli investimenti strategici delle imprese e il potenziamento del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale.