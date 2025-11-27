Consiglio UE approva revisione PNRR. Meloni: "Conferma credibilità Governo"

(Teleborsa) - Il Consiglio europeo ha dato il via libera
definitivo alla sesta revisione del PNRR dell'Italia
, redatto in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione "NextGenEU: the road to 2026", in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti. La revisione che mantiene invariata la dotazione complessiva di 194,4 miliardi
, aprendo al pagamento dell'ottava tranche di 12,8 miliardi di euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse ricevute sinora dal nostro Paese.
Il via libera del Consiglio - ha commentato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto
- "rappresenta un passaggio importante e il risultato di un confronto costruttivo
tra Commissione e autorità italiane", commenta .
"L’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del PNRR italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo
nell’attuazione del Piano", ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
, aggiungendo "questo risultato rafforza la posizione dell’Italia in Europa
e dimostra come l’Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell’economia".
"Nei prossimi giorni ci aspettiamo dalla Commissione europea il via libera al pagamento dell’ottava rata
, pari a 12,8 miliardi
di euro, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse complessivamente ricevute dall’Italia. Contiamo, inoltre, di presentare entro fine anno
la richiesta di pagamento della nona e penultima rata
del Piano", ha concluso la Premier.
Per il il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti
, "la revisione ci consegna un PNRR più coerente con le esigenze della nazione
e focalizzato sulla competitività del sistema-Italia
, rafforzando l’efficacia operativa degli interventi e il loro allineamento con gli obiettivi europei".
Foti ha voluto anche ricordare che, grazie al PNRR, "è stato avviato un processo di rinnovamento e semplificazione amministrativa
" e che "la revisione interessa 13,5 miliardi di euro di misure
e introduce interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione".
"Il PNRR si conferma motore della crescita italiana e fattore di
innovazione che, grazie alla revisione del Piano, continuerà a produrre effetti positivi anche oltre il 2026 attraverso l’istituzione di nuovi strumenti finanziari
, in coerenza con le indicazioni della Commissione europea". Tra le principali novità figurano infatti nuovi strumenti finanziari pensati per ampliare l’impatto degli investimenti
e sostenere ulteriormente la crescita, potenziando interventi a favore del tessuto produttivo, delle infrastrutture e del diritto allo studio. La revisione introduce, inoltre, una nuova riforma che, tramite una pianificazione triennale, garantirà maggiore prevedibilità e stabilità ai finanziamenti della ricerca universitaria
.
La revisione include anche il finanziamento del comparto nazionale di InvestEU
per sostenere gli investimenti strategici delle imprese e il potenziamento del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale.