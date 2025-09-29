Milano 17:22
A New York, forte ascesa per Western Digital

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 9,25%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,5%, rispetto a +0,18% dell'indice del basket statunitense).



