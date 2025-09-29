Milano 26-set
42.646 0,00%
Nasdaq 26-set
24.504 +0,44%
Dow Jones 26-set
46.247 +0,65%
Londra 26-set
9.285 0,00%
Francoforte 26-set
23.739 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.128,2 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.128,2 in apertura.
