Milano 9:43
45.685 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:43
10.167 +0,29%
25.415 -0,02%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,4%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 26.956,35 punti

Finanza
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,40%, terminando a 26.956,35 punti.
