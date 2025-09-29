Milano 17:29
42.594 -0,12%
Nasdaq 17:29
24.642 +0,56%
Dow Jones 17:29
46.190 -0,12%
Londra 17:29
9.313 +0,30%
Francoforte 17:29
23.778 +0,16%

Cambi: euro a 0,8722 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8722 sterline alle 08:30
Euro a 0,8722 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```