Milano
17:29
42.586
-0,14%
Nasdaq
17:31
24.640
+0,56%
Dow Jones
17:31
46.176
-0,15%
Londra
17:29
9.314
+0,31%
Francoforte
17:30
23.775
+0,15%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 17.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas mostra un andamento leggermente negativo
Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas mostra un andamento leggermente negativo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
29 settembre 2025 - 10.00
Si posiziona sotto la parità il
comparto petrolifero europeo
, che retrocede a 408 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas mostra un andamento leggermente negativo
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Oil & Gas
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
-0,99%
Altre notizie
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto