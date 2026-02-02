Milano 13:51
45.867 +0,75%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:51
10.281 +0,56%
Francoforte 13:51
24.735 +0,80%

Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata da dimenticare per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 485,06 punti, ritracciando dell'1,92%.
Condividi
```