Milano
13:51
45.867
+0,75%
Nasdaq
30-gen
25.552
0,00%
Dow Jones
30-gen
48.892
-0,36%
Londra
13:51
10.281
+0,56%
Francoforte
13:51
24.735
+0,80%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 14.08
Home Page
/
Notizie
/ Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 febbraio 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per il
comparto petrolifero europeo
, che retrocede a 485,06 punti, ritracciando dell'1,92%.
Argomenti trattati
Eurozona
(67)
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
-0,19%
