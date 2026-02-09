Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:00
25.307 +0,92%
Dow Jones 18:00
50.137 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 511,83 punti.
Condividi
```