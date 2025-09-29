Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Renk
, in guadagno del 2,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Renk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,95 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 85,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)