Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di packaging
, con una variazione percentuale del 2,48%.
La tendenza ad una settimana di Gerresheimer
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,93 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 35,91. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)