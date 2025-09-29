Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:33
24.630 +0,52%
Dow Jones 17:33
46.166 -0,18%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Francoforte: pioggia di acquisti su Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Hensoldt
Prepotente rialzo per Hensoldt, che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
Condividi
```