Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:34
24.627 +0,50%
Dow Jones 17:34
46.171 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V
Pressione su Redcare Pharmacy N.V, che tratta con una perdita del 3,25%.
Condividi
```