Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:34
24.627 +0,50%
Dow Jones 17:34
46.171 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

In evidenza AppLovin sul listino di New York

Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,03%.
