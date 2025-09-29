Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:37
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:37
46.166 -0,18%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
(Teleborsa) - Avanza la compagnia mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,53 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,05. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```