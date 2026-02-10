Londra: andamento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria
, che presenta una flessione del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Antofagasta
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,81 sterline e primo supporto individuato a 36,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)