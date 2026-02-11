Milano 13:08
46.393 -0,88%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:08
10.425 +0,69%
Francoforte 13:08
24.951 -0,15%

Londra: mette il turbo Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: mette il turbo Antofagasta
Effervescente la compagnia mineraria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,63%.
Condividi
```