Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:37
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:37
46.166 -0,18%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Madrid: brillante l'andamento di Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Grifols
Bene la società farmaceutica e chimica spagnola, con un rialzo dell'1,95%.
Condividi
```