Milano 14:05
44.237 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:05
9.702 -0,50%
Francoforte 14:05
24.143 -0,36%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,23%)

Ibex 35 prende il via a 17.002,4 Euro

Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,23%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,23%, a quota 17.002,4 in apertura.
