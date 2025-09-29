Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:38
24.630 +0,52%
Dow Jones 17:38
46.177 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: andamento negativo per Diamondback Energy
Retrocede il produttore americano di petrolio e gas naturale, con un ribasso del 2,33%.
